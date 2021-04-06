РИАМО - 6 апр. С начала 2021 года клиенты «Почты России» купили свыше 4,3 тыс. карт и брелоков-карт «Стрелка-Тройка» в почтовых отделениях Подмосковья, сообщает пресс-служба АО «Почта России».

За прошлый год в почтовых отделениях купили около 56 тыс. единых транспортных карт «Стрелка-Тройка». Пополнить проездной можно во время оплаты покупок или отправки посылок.

Карта позволяет оплачивать все виды московского и подмосковного общественного транспорта. Она же дает своему обладателю возможность записывать абонементы для проезда на пригородных электричках.

Пополнить карту также можно для проезда ребенка либо родителей.

Ни карты, ни брелоки не персонализируются. В связи с этим ими может пользоваться несколько человек по очереди. Пополнение карты и брелока доступно в любом почтовом отделении Подмосковья.

Максимально карту можно пополнить на 5 тысяч рублей. Сам проездной продается по залоговой стоимости 80 рублей, вернуть деньги можно после сдачи карты в любой подмосковный МФЦ. Возврату не подлежит брелок, стоимость которого составляет 350 рублей.