РИАМО - 6 апр. До середины июня в рамках I этапа ремонтно-путевой кампании, которая началась на Московской железной дороге, планируется отремонтировать 152,7 км пути, сообщает пресс-служба МЖД.

Всего железнодорожники обновят 303,3 км пути в 2021 году, они также уложат 91,4 км нового пути и установят 372 стрелочных перевода.

Порядка половины работ пройдет по технологии «закрытого перегона». Это позволит достичь высокой производительности, концентрировать технику и человеческие ресурсы для окончания ремонта в сжатые сроки. Во время подготовки к кампании было завезено 391,89 тыс. кубометров щебеночного балласта, а также собрано свыше 250 км рельсошпальной решетки.

«В ремонтной кампании задействуют десять путевых машинных станций, специальную путевую и дорожно-строительную технику, около 3 тыс. работников. Каждая путевая станция оборудована вагонами-кухнями или вагонами-столовыми», - сказал начальник МЖД Михаил Глазков.

Он добавил, что мобильный городок на 160 человек с целью обеспечения комфортных условий отдыха сотрудников был возведен на производственной базе в Купавне. Во время работ, которые будут отдалены от производственной базы, сопровождение путевой техники обеспечат 210 служебно-технических вагонов – все они предназначаются для отдыха.

Где проведут работы

На текущий момент работы развернулись на участках Румянцево – Чисмена, Перово-Люберцы, Москва-Пассажирская-Смоленская, Воскресенск – Шиферная и Охочевка-Щигры (Тульская область), Сасово-Берестянки (Рязанская область).

Начиная со второй декады апреля, работы будут вестись на объектах Москва-Бутырская-Лобня, Москва-Рижская-Москва-Бутырская, Подмосковная-Тушино.

Более чем 90 км новых путей, включая пути на действующем участке МЦД-2 Курская – Каланчевская, Стройка – Балашиха, ветви в Шереметьево, Киевском направлении МЖД, БМО, уложат в рамках инвестпрограммы ОАО «РЖД» с целью развития Московского транспортного узла в этом году.

Технология ремонта

На МЖД впервые используют рельсосварочную машину на комбинированном ходу при сварке рельсов в бесстыковой путь в «полевых условиях». Она заезжает к месту работ с любого переезда из-за того, что легко передвигается по ж/д полотну и автодорогам.

Помимо этого, она делает сварку рельсового стыка на полотне и рядом с ним. Такая мобильность позволяет делать ремонт в сжатые сроки. Машину могут использовать в Брянском, Смоленском, Тульском и Орловско-Курском регионах, посредством нее предстоит сварить 1 тысячу стыков.

МЖД просит отнестись к работам с пониманием.