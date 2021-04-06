РИАМО - 6 апр. С начала 2021 года в лесах Подмосковья заблудились 40 человек, всех нашли спасатели, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Так, в лесу заблудились: девушка, у которой был конфликт с молодым человеком, 30-летняя женщина после ссоры с мужем, те, кто отправились в лес без телефонов либо с недостаточным уровнем заряда, два человека, не взявших с собой нужные лекарства, а также взрослые и дети. Последние не смогли сориентироваться, они надеялись на знание местности.

«Как только просьба о помощи фиксировалась в системе единой службы спасения «112», на помощь заблудившимся, помимо лесничих, сразу отправлялись поисковые отряды МЧС России и «Лиза Алерт», - сказала председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир.

Она добавила, что при походе в лес ранней весной стоит одеваться по погоде. Если человек заблудится, он испытает страх, панику и должен будет противостоять холоду и чувству голода, которое быстро наступает. Надеяться на знание местности не стоит. При себе нужно иметь заряженный телефон, он позволит повысить шансы на нахождение.

С 1 января по 31 марта граждане 26 раз отправляли обращения «Заблудился в лесу». Таким образом, они сообщали о себе или близких. Всем найденным в лесах при необходимости оказали первую помощь.

Чаще всего за помощью обращались в Дмитровском и Сергиево-Посадском лесничествах. В них потерялись девять и шесть человек соответственно.