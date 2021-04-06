РИАМО - 6 апр. Консультационно-правовые пункты по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу созданы в Московской городской военной прокуратуре и ряде других военных прокуратур в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Во исполнение указания Генерального прокурора РФ от 23 мая 2000 года №96/14 в Московской городской военной прокуратуре и ряде подчиненных военных прокуратур с 1 апреля 2021 года созданы консультационно-правовые пункты по вопросам призыва граждан на военную и альтернативную гражданскую службу.

По согласованию с военным комиссаром Московской области к работе консультационно-правового пункта при Московской городской военной прокуратуре ежедневно привлекаются представители юридических служб и призывных отделений военных комиссариатов Подмосковья, а также врачи-специалисты призывных комиссий.

Основными направлениями работы консультационно-правового пункта являются: разъяснение призывникам и членам их семей положений законодательства о воинской обязанности и военной службе; незамедлительное реагирование на установленные факты нарушения законодательства для их устранения и недопущения впредь; получение и обобщение информации о фактах нарушения закона, злоупотреблениях должностных лиц военных комиссариатов и призывных комиссий с последующей организацией проверок по указанным фактам.

Консультационно-правовые пункты организованы на базе:

военной прокуратуры Балашихинского гарнизона (г.о. Балашиха, мкр. Гагарина, д. 20, тел.: 8 (495) 523-61-87) и ее прокурорском участке (г.о. Коломна, ул. Ивановская, д. 8);

военной прокуратуры Красногорского гарнизона (г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 51, тел.: 8 (495) 596-12-06);

военной прокуратуры Наро-Фоминского гарнизона (г. Наро-Фоминск, ул. Маршала Куркоткина, военный городок №1, тел.: 8 (496) 344-11-35);

военной прокуратуры Подольского гарнизона (г. Москва, пос. Ерино, ул. Высокая, д. 16, стр. 7, тел.: 8 (495) 867-59-57);

военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона (г.о. Химки, ул. Чапаева, д. 6, тел.: 8 (495) 521-31-60);

51-й военной прокуратуры гарнизона (г.о. Балашиха, в/ч 3111, тел.: 8 (495) 521-31-60).