РИАМО - 6 апр. В Подмосковье началась продажа билетов на спектакли в рамках XXI Международного театрального фестиваля «Мелиховская весна», он пройдет с 21 по 30 мая в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

В фестивальную афишу вошло свыше 20 постановок театральных коллективов из пяти стран. Спектакли пройдут в музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово», культурном центре «Дружба» в городе Чехов, а также в Серпуховском музыкально-драматическом театре.

В рамках фестиваля пройдут 25 мероприятий - спектакли, тематические и творческие вечера.

География участников фестиваля традиционно широкая. Так, на афише «Мелиховской весны» театры из Испании, Израиля, Польши, Украины и российских городов, среди которых Москва, Липецк, Вологда, Тюмень, Нижневартовск, а также ряд городских округов Подмосковья.

Фестиваль откроется 21 мая в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев» в музее-заповеднике «Мелихово».​

Билеты продаются в кассах и на сайте музея-заповедника А. П. Чехова «Мелихово» по ссылке https://chekhovmuseum.com, а также в кассах и на сайте Серпуховского музыкально-драматического театра по ссылке http://www.gorteatr.ru и в кассах Музея писем, музея «Усадьба «Лопасня-Зачатьевское».

Фестиваль включает в себя не только классические постановки, но и камерные спектакли, широкомасштабные инсценировки, авангардные версии. Каждый год посетителями фестиваля становится несколько тысяч зрителей, в частности, жители Москвы и области.