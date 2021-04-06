РИАМО - 6 апр. После схода снега инспекторы Госадмтехнадзора Подмосковья поручили устранить более чем 660 нарушений на детских игровых площадках региона, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Для своевременного выявления неисправных элементов детской игровой инфраструктуры после зимы, а также оперативной замены поврежденных деталей инспекторам Госадмтехнадзора была поставлена задача проверить детские площадки Подмосковья», - сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Он добавил, что по предписаниям инспекторов ведомства было устранено 668 нарушений на детских игровых площадках.

Баженов отметил, что самое большое число нарушений устранили в городских округах Сергиево-Посадский – 73, Зарайск – 34, Луховицы – 28, Красногорск и Раменское – по 26, Шатура – 25, Дмитровский – 24.

На текущий момент надзорным ведомством налажен механизм мониторинга за состоянием детских и физкультурно-оздоровительных площадок Подмосковья.