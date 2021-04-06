РИАМО - 6 апр. Резидент особой экономической зоны «Дубна» - компания «Дедал» - запатентовала способ оптико-электронного наблюдения охраняемой территории на основе предзаписи изображений с телевизионной камеры, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Предприятие госкорпорации «Росатом» является резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна» больше 7 лет. Компания реализует здесь проект по разработке и производству компонентов автоматизированных систем управления технологическими процессами.

«Объем заявленных инвестиций – 600 млн рублей. Для реализации проекта компания построила собственный научно-производственный комплекс площадью более 1,7 тыс. кв. м и привлекла более 450 высококвалифицированных специалистов», - сказала глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Еще организация занимается разработкой и производством комплексов инженерно-технических средств физической защиты и их компонентов для особо важных, ядерно-опасных объектов, а также промышленных, протяженных объектов, объектов транспортной инфраструктуры и др.

Научно-производственный комплекс «Дедал», расположенный в Дубне, является одним из лидеров отечественной индустрии безопасности.