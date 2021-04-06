РИАМО - 6 апр. Госжилинспекция Московской области совместно с АО «Мособлгаз» проверили состояние газового оборудования в 480 многоквартирных домах, сообщает пресс-служба региональной Госжилинспекции.

Проведено 1830 осмотров состояния внутриквартирного газового оборудования. Управляющие организации получили 23 предостережения за неудовлетворительное содержание внутридомового газового оборудования.

Составлено шесть протоколов, и выдано три предостережения собственникам и нанимателям жилых помещений за отсутствие договоров на обслуживание газового оборудования. Также инспекторы разъясняли обязанности жителей газифицированных квартир.

«Если у собственников и нанимателей жилья возникают вопросы по поводу обслуживания внутриквартирного газового оборудования – рекомендую, прежде всего, обращаться в их управляющую организацию. Там должны рассказать обо всех обязанностях жителей по содержанию ВКГО, а также объяснить, как заключить договор со специализированной организацией», - посоветовала руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Программа оздоровления рынка начата с запуска на сайте ТыРешаешьЖКХ.рф опроса для жителей Подмосковья. Он должен повысить степень информированности по вопросам, касающимся содержания газового оборудования, а также выявить некачественно работающие, по мнению потребителей, услуги, спецорганизации.

Всего в Московской области газифицировано свыше 2 млн квартир более чем в 40 тысячах многоквартирных домов.