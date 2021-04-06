РИАМО - 6 апр. Подразделения лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Московской области получили с начала 2021 года около 39 тыс. заявлений на предоставление государственных услуг, связанных с оборотом оружия, частной детективной и охранной деятельностью. Кроме того, с начала 2021-го было выявлено свыше 2,4 тыс. нарушений правил оборота оружия, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

Сейчас в Подмосковье зарегистрировано 194 тыс. владельцев оружия, 365 тыс. единиц оружия, в том числе 78 тыс. единиц огнестрельного оружия ограниченного поражения.

«Соблюдение сроков действия разрешений и лицензий является важным аспектом для владельцев огнестрельного оружия», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Из всех поступивших с начала года заявлений более 37,6 тыс. подали через единый портал государственных услуг. Специалисты центра лицензионно-разрешительной работы отмечают рост количества заявлений по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Также с начала года прошло более 7 тыс. проверок обеспечения сохранности оружия владельцами. Выявили более 2,4 тыс. нарушений правил оборота оружия.