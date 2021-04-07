РИАМО – 7 апр. В среду Московская городская дума проведет заседание в очном режиме, такое решение было принято 6 апреля на основании отрицательных результатов тестов депутатов на коронавирус, сообщает пресс-служба столичного парламента.

Ранее на заседании Мосгордумы было принято решение, что формат пленарного заседания будет определяться за день до его проведения на основании результатов ПЦР-тестирования.

В зале заседаний Мосгордумы обеспечат все необходимые санитарные меры безопасности.

На заседании в среду депутаты Мосгордумы планируют рассмотреть постановление о плане работы городского парламента на II квартал и законопроекты, направленные на приведение в соответствие с федеральными столичных законов о противодействии коррупции и порядке формирования Общественной палаты.

Кроме того, планируется рассмотреть во втором чтении проект постановления Мосгордумы «О внесении изменения в постановление Московской городской думы от 27 июня 2001 года №97 «О перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».