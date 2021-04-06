РИАМО - 6 апр. Около 200 предприятий Подмосковья за первые три месяца 2021 года подали заявление на получение статуса социального предприятия, они получат поддержку, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компании, получившие статус социального предприятия, смогут претендовать на получение специальных мер поддержки из федерального, областного или муниципального бюджета», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В региональном ведомстве формируют перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия. В 2021 году перечень будет сформирован не позднее 5 июля, после рассмотрения заявок от организаций по результатам работы за предыдущий год.

«Чтобы претендовать на грант, представитель социально-ориентированного бизнеса должен до 1 мая подать заявку на включение организации в реестр социальных предпринимателей. Затем предпринимателям, впервые вошедшим в перечень субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия, необходимо пройти обучение по организации работы и реализации проектов в сфере социального предпринимательства. Третьим этапом станет подача заявки на получение гранта – это нужно сделать после 10 июля», — добавила Зиновьева.