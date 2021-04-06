РИАМО - 6 апр. На базе подмосковных предприятий откроются три участка, которые будут работать как исправительные центры. Это произойдет во II квартале 2021 года в рамках работы по расширению сети исправительных центров управлением Федеральной службы исполнения наказаний по Подмосковью, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Мы видим заинтересованность в трудоустройстве осужденных к принудительным работам со стороны бизнес-сообщества. И делаем все возможное, чтобы жители Московской области могли отбывать наказание рядом с домом и своими родными», - сказал начальник УФСИН России по Московской области Александр Ветров.

Заместитель председателя правительства Московской области – руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев отметил, что в Подмосковье имеется нехватка работников в сельском и жилищно-коммунальном хозяйствах, а также в строительстве.

Он добавил, что в связи с этим открытие подразделений на базе региональных предприятий, где осужденные к принудительным работам смогли бы жить и трудиться, станет положительным опытом совместного сотрудничества.

Один из участков откроется в Одинцовском округе при предприятии легкой промышленности, которое шьет одежду и другие изделия. Второй и третий участки, где осужденные будут работать на сельхозпредприятиях, введут в эксплуатацию в Истре и городском округе Дмитровский. Все участки рассчитаны на 50 человек. Материалы на открытие еще трех УФИЦ в городских округах Коломна, Луховицы и Ступино уже подготовлены.

Принудительные работы – это уголовное наказание, которое применяют в качестве альтернативы лишению свободы за преступления небольшой или средней тяжести и в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на более мягкий вид.

На текущий момент УФСИН России по Подмосковью набирает кадры для несения службы в учреждениях, которые осуществляют исполнение принудительных работ.



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