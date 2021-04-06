РИАМО - 6 апр. III летний фестиваль губернских театров «Фабрика Станиславского» пройдет в Подмосковье и столице со 2 по 10 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Церемония открытия фестиваля пройдет 2 июня в Королеве.

«В этом году наш фестиваль «Фабрика Станиславского» пройдет в третий раз – в прошлом году, как и многим, из-за пандемии нам пришлось отменить наш фестиваль. В этом году в программе – семь интересных работ театров из Москвы, Новосибирска, Новокуйбышевска, Твери, Рязани, Иванова и Петрозаводска», – сказал художественный руководитель фестиваля Сергей Безруков.

Он добавил, что, помимо показов конкурсных спектаклей, по традиции будет проведена образовательная программа для студентов театральных вузов РФ.

Участниками образовательной программы станут свыше 30 студентов актерских факультетов из вузов Белгорода, Перми, Якутска, Саратова, Симферополя.

Основная идея фестиваля состоит в том, чтобы собрать театральные коллективы, режиссеров и актеров, которые убеждены в значимости «системы Станиславского» и его учения для современного театра.

На церемонии открытия покажут эскиз электродрамы по мотивам пьесы М. Себастьяна «Безымянная звезда» (режиссер Александр Созонов).

Фестиваль закончится 10 июня в Московском Губернском театре. Лауреатов премии за лучшую женскую и мужскую роль, а также за лучший актерский ансамбль назовут по результатам конкурсной программы. Победители получат памятные статуэтки «Верю» - эксклюзивную миниатюрную скульптуру Станиславского из «бисквитного» фарфора.

Фестиваль создан по инициативе художественного руководителя Московского Губернского театра Сергея Безрукова, его организаторами выступают Московский Губернский театр и Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова.