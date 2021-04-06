РИАМО - 6 апр. Депутат совета депутатов городского округа Истра Московской области досрочно прекратил полномочия из-за представлении неполных и недостоверных сведений об имуществе, о полученном доходе и об открытых счетах в банках, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Полномочия были прекращены в марте. Ранее Истринской городской прокуратурой в совет депутатов городского округа Истра Московской области внесено представление об устранении нарушений требований антикоррупционного законодательства с учетом информации Главного управления региональной безопасности Московской области.

По федеральному законодательству, депутаты должны ежегодно представлять сведения о доходах, расходах и своем имуществе. В случае их заведомой неполноты или недостоверности депутат может быть освобожден от должности в связи с утратой доверия.

Проверки стимулируют депутатов и служащих более серьезно и ответственно относиться к соблюдению антикоррупционного законодательства.