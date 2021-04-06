РИАМО - 6 апр. Седьмого апреля заседание Мосгордумы пройдет очно, форма проведения пленарного заседания столичного парламента теперь определяется за день до его проведения, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Во вторник депутаты, которые планируют участвовать в заседании, прошли тест на коронавирус. Решение о проведении очного заседания было принято на основе отрицательных тестов на инфекцию.

В зале заседаний будут реализованы необходимые санитарно-профилактические меры безопасности.

На пленарном заседании Мосгордумы, которое прошло 24 марта в дистанционном режиме, было решено, что комиссия по организации работы думы за день до пленарного заседания будет определять его форму согласно результатам ПЦР-тестирования депутатов на Covid-19.