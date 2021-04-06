РИАМО - 6 апр. В 2021 году в Подмосковье в армию призовут около 6 тыс. человек, в регионе находятся школа ДОСААФ, высшие и средние профессиональные учебные заведения, сообщил военный комиссар Московской области Алексей Астахов.

«Порядка 6 тыс. земляков будет направлено служить в армию в этом году. Эта цифра не сильно отличается от предыдущих призывов и остается многие годы примерно одной и той же», — сказал Астахов в эфире «Радио 1».

Он добавил, что призывная комиссия в регионе ни разу не подводила Вооруженные силы и призыв выполнялся на достойном уровне по качеству и количеству.

Астахов также напомнил, что службу в армии проходят как призывники, так и те, кто служит по контракту. Так как число контрактников растет, снижается число тех, кого призывают.

В апреле в России начался весенний призыв. Он продлится 106 дней и закончится 15 июля. В течение 3,5 месяцев на военную службу будет направлено более 134 тыс. призывников.