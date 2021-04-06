РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. В одной из комнат в доме мытищинского стрелка Владимира Барданова был обнаружен слепок египетского саркофага, помещение было оформлено в соответствующем стиле, сообщил адвокат семьи Бардановых Арслан Акавов.

В ходе программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1» ведущий Андрей Малахов задал вопрос дочери Барданова Анастасии о том, замечала ли она любовь отца к оружию и догадывалась ли, что в подвалах есть «египетские мумии».

«Там нет никакой мумии. Там обычное полуподвальное помещение, которое хотели сделать, видимо, под игровую, и там просто не отделано до конца штукатуркой, и (обнаружили - ред.) небольшой слепок фараонского саркофага, который и то не доделан до конца», - сказал Акавов.

Анастасия Барданова отметила, что это был не подвал, а обычная комната.

«Родители пошли в ресторан, увидели такой интерьер и папе очень понравилось, и он решил сделать одну из комнат в таком стиле. Эта комната находится на цокольном этаже. Это была самая прохладная комната в доме. Это не какой-то подвал, который охраняется мумиями», - рассказала Барданова.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, который располагается в поселке Вешки в Мытищах, с целью проверить информацию о незаконном хранении оружия. Хозяин дома открыл по ним огонь. Во время штурма боец одного из спецподразделений Росгвардии был ранен, а в доме начался пожар. Стрелок погиб.