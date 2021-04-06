РИАМО - 6 апр. Суд приговорил 29-летнюю жительницу подмосковного Сергиева Посада к 10 годам колонии общего режима за убийство своей знакомой, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Следствие и суд установили, что женщина встретилась со знакомой на одной из улиц Сергиева Посада, после этого они отъехали в безлюдное место для разговора. Между ними возник конфликт, и злоумышленница достала из машины бейсбольную биту и нанесла смертельный удар по голове. После этого она самостоятельно перетащила тело на кладбище и скрылась.

На допросе обвиняемая дала признательные показания, а также сообщила следователю обо всех обстоятельствах совершенного ею преступления.

Вся полученная и подтвержденная информация легла в основу обвинительного заключения. Суд приговорил женщину к 10 годам заключения по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Приговор в законную силу не вступил.