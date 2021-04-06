РИАМО - 6 апр. С 7 по 9 мая пройдет второй ежегодный открытый дистанционный военный и патриотический музыкальный конкурс «Песни военных лет!», посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в конкурсе пригласили принять участие жителей Подмосковья, сообщает пресс-служба региональной общественной организации «Творческий союз работников культуры и искусств».

Конкурс проводится в рамках Всероссийского музыкального проекта «Мы за великую державу». Основная цель конкурса — усиление работы по патриотическому воспитанию граждан России.

К участию в конкурсе приглашаются граждане всех стран мира, одаренные дети, подростки, творческая молодежь и взрослые участники. Участниками конкурса могут стать как любители, так и профессионалы, работающие в жанре народного художественного творчества, включающего в себя: авторское, поэтическое, вокальное, музыкально- инструментальное, хореографическое, исполнительское и иные виды искусств.

Конкурс проводится в номинациях «Вокал», «Песни из репертуара Филиппа Киркорова», «Песни из репертуара Иосифа Кобзона», «Художественное слово», «Музыкально-инструментальное искусство», «Хореография», «Авторская песня», «Оригинальный жанр», «Разговорный жанр».

Заявки на участие принимаются до 7 мая по электронной почте aragorn-studio@mail.ru. Подробнее о том, как подать заявку на участие в конкурсе, можно узнать на сайте.

Итоги конкурса будут поведены после 9 мая.

Организация и проведение конкурса осуществляется при поддержке администрации президента РФ, министерства обороны Российской Федерации, генерального совета партии «Единая Россия».