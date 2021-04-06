РИАМО - 6 апр. В столице планируют обновить 15,3 км городских кабельных линий, уже одобрены проекты планировок территории линейных объектов для реконструкции линий, которые находятся в центре, на юго-востоке, юге, востоке и юго-западе мегаполиса, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии Москвы Анастасия Пятова отметила, что реконструкция имеющейся кабельной линии 110 кВ «Павелецкая-Таганская I, II», которая проходит в Даниловском районе, Южнопортовом и Таганском, запланирована в рамках проектирования территории.

Она добавила, что площадь разработки ППТ для территории составляет 4,43 га, а суммарная длина реконструируемой кабельной линии – 1,4 км.

Также предстоит реконструировать кабельную линию 110 кВ ПС «Баскаково-Косино I, II». Она находится в границах районов Вешняки и Новокосино. Площадь разработки ППТ для территории составляет 0,76 га, а длина кабельной линии, которая реконструируется, 0,7 км.

На востоке города планируется реконструкция еще одной кабельной линии, а именно 110 кВ «Метростроевская-Стромынка № 1, 2» в границах района Богородское. Площадь разработки ППТ составляет 1,99 га, длина линии – 0,8 км.

Кабельные линии 110 кВ «Дубровская-Карачарово I, II», «Чагино-Чухлинка I, II», которые находятся в границах районов Текстильщики, Рязанский и Кузьминки, реконструируют на юге Москвы. Площадь разработки ППТ для территории составляет 8,5 га, а протяженность линии, которая реконструируется – 8 км.

Кабельную линию 110 кВ «ТЭЦ-20-Москворецкая I, II» обновят в границах Академического и Гагаринского районов. Площадь разработки ППТ – 4,34 га, а длина линии – 4,4 км.

Линии реконструируют в связи с необходимостью замены маслонаполненных кабелей, которые требуют частых ремонтов и отключений.​