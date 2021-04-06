РИАМО - 6 апр. Профильный комитет Московской областной думы поддержал идею ужесточить наказание за повторное вождение в пьяном виде, сообщает пресс-служба областного парламента.

Правительство РФ ранее предложило увеличить максимальный срок лишения свободы за повторное вождение авто в нетрезвом состоянии на один год. На сегодняшний день наказание предусматривается до 2 лет. Также законопроектом предлагается увеличить: штраф до 500 тыс. руб. (сейчас до 300 тыс.); максимальный срок лишения права занимать некоторые должности до 6 лет (сейчас до 3 лет).

«Инициатива правильная, так как нынешние меры недостаточно эффективные. Считаю, что за пьяное вождение надо еще и конфисковать автомобиль у человека», – сказал член комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Кирилл Жигарев.

По словам депутата, ужесточение наказания может уменьшить число ДТП с участием нетрезвых водителей. В прошлом году только в Московской области было зарегистрировано свыше 640 таких происшествий.

Всего же в 2020 году сотрудниками Госавтоинспекции Подмосковья пресечено более 16 тыс. нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Также органами следствия было направлено 1,5 тыс. материалов за повторное вождение машины в нетрезвом виде.

«Нетрезвое вождение по-прежнему остается одной из основных причин совершения автоаварий и одним из самых опасных нарушений на дороге. Поэтому ужесточение наказания – это вынужденная мера, чтобы сделать дорожное движение, как для водителей, так и для пешеходов безопаснее», – резюмировал Жигарев.

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