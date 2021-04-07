РИАМО – 7 апр. В среду в подмосковном Дмитрове на стадионе «Локомотив» отметят Всемирный день здоровья, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Здоровье начинается не с лечения заболеваний, а с их профилактики. В рамках мероприятия мы проведем сразу две акции – «Здоровый город» и «10 000 шагов к жизни», — сказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Он добавил, что перед стартом участникам проведут термометрию, сатурацию, измерят уровень сахара в крови, определят индекс массы тела и так далее. Участники также смогут послушать лекции по ведению здорового образа жизни.

В рамках празднования Всемирного дня здоровья также будет организована вакцинация от коронавируса.

Мероприятия начнутся в 10:00.

Всемирный день здоровья ежегодно отмечается 7 апреля. Всемирная организация здравоохранения посвящает каждый праздник каким-либо темам. В этом году он проходит под лозунгом «Построим более справедливый, более здоровый мир». В прошлом году темой праздника стала «Поддержим работников сестринских и акушерских служб!».