РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Сын мытищинского стрелка Владимира Барданова будет сдавать тест ДНК, чтобы можно было опознать останки стрелявшего, сообщил адвокат семьи Бардановых Арслан Акавов.
30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, который располагается в поселке Вешки в Мытищах, с целью проверить информацию о незаконном хранении оружия. Хозяин дома открыл по ним огонь. Во время штурма в доме начался пожар. Стрелок погиб.
«Чтобы не было предположений, голословных доводов, буквально на следующей неделе сын Барданова пойдет в Следственный комитет, будет сдавать экспресс-тест ДНК. После чего будет проведена экспертиза, потому что невозможно сегодня определить и опознать по первичным признакам его останки», - сказал Акавов в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».
Кроме того, в ходе программы бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД России Александр Шаркевич рассказал, что, по его информации, на семью Барданова оформлено имущество примерно на полмиллиарда рублей. Информация проверяется.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что Барданов — человек с криминальным прошлым.
«Мы, безусловно, имеем дело с человеком с криминальным прошлым, который заработал на роскошный дом в 2 км от кольца (МКАД - ред.) стоимостью миллионы долларов не за счет того, что он удачно продал квартиру на Кутузовском проспекте. Человек адекватный абсолютно не будет держать у себя в доме 150 тысяч патронов, автоматы Калашникова, пистолеты, пулеметы и не будет жить в позолоте, как будто ты живешь не в доме, а в Дрезденской галерее», - отметил Хинштейн.
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