РИАМО (МЫТИЩИ) - 6 апр. Сын мытищинского стрелка Владимира Барданова будет сдавать тест ДНК, чтобы можно было опознать останки стрелявшего, сообщил адвокат семьи Бардановых Арслан Акавов.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, который располагается в поселке Вешки в Мытищах, с целью проверить информацию о незаконном хранении оружия. Хозяин дома открыл по ним огонь. Во время штурма в доме начался пожар. Стрелок погиб.

«Чтобы не было предположений, голословных доводов, буквально на следующей неделе сын Барданова пойдет в Следственный комитет, будет сдавать экспресс-тест ДНК. После чего будет проведена экспертиза, потому что невозможно сегодня определить и опознать по первичным признакам его останки», - сказал Акавов в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, в ходе программы бывший старший оперуполномоченный по особо важным делам МВД России Александр Шаркевич рассказал, что, по его информации, на семью Барданова оформлено имущество примерно на полмиллиарда рублей. Информация проверяется.

«Когда у человека такой арсенал оружия ты по-любому знаешь, что рано или поздно за тобой придут. И если ты знаешь, что придут, у тебя обязательно должен быть план отхода. Он прекрасно понимал, что сдача для него равносильна смерти», - отметил писатель, автор тренингов Константин Саркисян.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн считает, что Барданов — человек с криминальным прошлым.

«Мы, безусловно, имеем дело с человеком с криминальным прошлым, который заработал на роскошный дом в 2 км от кольца (МКАД - ред.) стоимостью миллионы долларов не за счет того, что он удачно продал квартиру на Кутузовском проспекте. Человек адекватный абсолютно не будет держать у себя в доме 150 тысяч патронов, автоматы Калашникова, пистолеты, пулеметы и не будет жить в позолоте, как будто ты живешь не в доме, а в Дрезденской галерее», - отметил Хинштейн.

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