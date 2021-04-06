РИАМО - 6 апр. Врач-иммунолог, гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп» Николай Крючков считает, что тем, кто уже перенес коронавирусную инфекцию, не стоит торопиться с вакцинацией, так как в течение 6-7 месяцев у человека формируется естественная иммунная защита.

«Уже переболевшим людям рекомендуется не делать вакцинацию через непродолжительное время после завершения заболевания, поскольку в ранний период после болезни специфический иммунный ответ и так активирован, в достаточной степени обеспечивается протективная функция», – сказал Крючков в эфире радио Sputnik.

По прошествии времени у переболевших возникает потребность снова усилить специфический иммунитет. Пока утвержденных схем применения вакцин для таких случаев нет, однако, по мнению специалистов, после перенесенного коронавируса может быть достаточно только одной инъекции.

«Не существует ни одной зарегистрированной схемы применения существующих вакцин для этих случаев, такие исследования только начались. Изменения в инструкции по применению будут вноситься позже», – отметил Крючков.

По мнению многих специалистов, через 6-9 месяцев после заболевания необходимо будет пройти вакцинацию. По всей видимости, реальный интервал будет немножко выше – до 10 месяцев после заболевания.

Врач также посоветовал исследовать уровень специфических антител не ранее чем через 6 месяцев после вакцинации и не ранее чем через 4 недели после перенесенного заболевания.

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