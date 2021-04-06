РИАМО - 6 апр. Сотрудник столичного департамента ГОЧСиПБ спас упавшую на пути девушку на станции метро «Красносельская», сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Кирилл Кравченко, который ожидал на станции поезд, услышал звук падения на рельсы человека. После того, как он подбежал к краю противоположной платформы, он увидел девушку, лежащую в желобе.

Кравченко оценил расстояние до поезда, который приближался, и спрыгнул вниз. Сотрудник департамента не задел контактный рельс. Он помог девушке подняться, а после провел ее в начало путей, где дождался полицейских и сотрудников метро.

Москвичам напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности при нахождении в метрополитене и попросили не отвлекаться на телефоны, когда человек находится у края платформы.

При падении на рельсы запрещается трогать контактный рельс. Пытаться выбраться самостоятельно тоже не стоит. Если при падении обошлось без травм и поезда отсутствует, нужно идти по ходу движения поезда до начала платформы с черно-белой разметкой и ожидать там сотрудника метро, который поможет выбраться.

Если человек не может встать или состав уже приближается, необходимо лечь в лоток между рельсами лицом вниз, головой к поезду и постараться не шевелиться. В этом случае проезжающий поезд не причинит вреда. Двигаться в такой ситуации нельзя, пока машинист или дежурный персонал не помогут.

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