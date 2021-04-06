РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В Подольске 7 апреля проведут оперативно-профилактическое мероприятие, в ходе которого проверят наличие детских кресел в автомобилях, сообщила группа пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск 7 апреля проведет профилактическое мероприятие «Детское кресло». Административный штраф за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тыс рублей.

Госавтоинспекторы призвали горожан соблюдать правила дорожного движения и беречь маленьких пассажиров.