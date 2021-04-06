РИАМО - 6 апр. В Подмосковье 355 т электроники сдали на переработку в 2021 году в рамках программы «Школа утилизации: электроника», сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Акция с начала года прошла в 21 городском округе. Весь электролом экологически безопасно переработан в экотехнопарке организатора программы – Фонда рационального природопользования.

Больше всего техники собрали и сдали на переработку организации и жители в Коломне – 37 т, Орехово-Зуевском округе – 19 т, Лыткарине – 18,5 т, Электростали – 16 т, Павловском Посаде – 15 т, Ступине – 11 т, Луховицах – 10,4 т. Вся техника была разобрана в экотехнопарке фонда по видам материалов и направлена на партнерские заводы, которые используют в своей работе вторичное сырье.

Как рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, с начала апреля акции по сбору электротехники уже прошли в Чехове и Серпухове, а до конца месяца сбор техники будет организован еще в девяти городских округах.

Отработавшую технику сдадут жители и организации Пущина, Протвина, Люберец, Щелкова, Домодедова, Балашихи, а также Пушкинского, Рузского и Дмитровского округов.

В апреле организации и жители Подмосковья смогут сдать электронику в следующих округах: 7-8 апреля – Пущине и Протвине, 12-13 апреля – Пушкинском округе, 14-15 апреля – Люберцах, 17 апреля – Щелкове, 18-20 апреля – Домодедове, 21-22 апреля – Балашихе, 26-27 апреля – Рузском округе, 28-29 апреля – Дмитровском округе.

Ранее зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин отметил, что в регионе уже сформирована система раздельного сбора электронных отходов.

В рамках программы «Школа утилизации: электроника» уже 5 лет происходит сбор и переработка электроники, которой сопутствует информационная кампания о раздельном сборе и экологически безопасной утилизации электронных отходов. За 5 лет собрано более 3,7 тыс. т электроники, 75% которой пошло на вторичную переработку.