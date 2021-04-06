РИАМО - 6 апр. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос, есть ли у российского лидера Владимира Путина антитела к коронавирусу, сообщает Газета.ru.

«Пока прививочный цикл не завершен, пока об этом говорить преждевременно», — сказал Песков.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Процедура прошла без камер. Песков отметил, что президент прошел вакцинацию одной из трех зарегистрированных российских вакцин, однако ее название неизвестно.

В Москве идет масштабная вакцинация населения против Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках, а также в мобильных пунктах на территории торговых центров и офисов госуслуг «Мои документы». Вакцинация бесплатная.

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