РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В подмосковном Подольске 11 апреля покажут танцевальное представление с красочным дефиле старинных русских костюмов рубежа XIX-XX веков и новой коллекцией в этностиле, сообщается на сайте администрации округа.

Центр русской традиционной культуры «Истоки» 11 апреля приглашает жителей и гостей округа на новый творческий танцевальный проект. Красочное дефиле старинных костюмов рубежа XIX-XX веков, модный показ одежды в стиле «этно», живое звучание народной музыки, песни и танца являются основными составляющими проекта. Организаторы покажут русский традиционный костюм не на манекене, в музее или в сундуке, а в движении.

В программе вечера – знакомство с материальной и танцевальной культурой Московской и Тульской областей на основе экспедиционных исследований центра «Истоки», показ новой коллекции «Юбка кружит, с платьем дружит!» платьев в этностиле и многое другое.

Основные участники творческого проекта «Наряжайся и танцуй» – семейный клуб «Печки-лавочки», которому в этом году исполняется 10 лет, а также многочисленные воспитанники центра «Истоки» и их друзья. Возрастная категория 0 плюс. Мероприятие состоится в театрально-концертном зале Дворца культуры «Октябрь» в 18:00.

Особенностью проекта является сочетание народного дефиле и традиционной хореографии. Пластика народного традиционного танца напрямую зависит от одежды. Костюм и танец взаимообогащают и дополняют друг друга.