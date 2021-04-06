РИАМО - 6 апр. Масштабные мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, пройдут в подмосковном Дмитрове на стадионе «Локомотив» 7 апреля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

К участию приглашаются все желающие. Начало акции – в 10:00.

«Здоровье начинается не с лечения заболеваний, а с их профилактики. В рамках мероприятия мы проведем сразу две акции – «Здоровый город» и «10 000 шагов к жизни», – сказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

Участники мероприятия смогут пройти предстартовое тестирование – измерить температуру, сатурацию, уровень сахара в крови, определить индекс массы тела и другие важные показатели здоровья.

Кроме того, можно будет посетить лекции по ведению здорового образа жизни в школах здоровья, а также отправиться по маршруту «10 000 шагов к жизни».

Также во время мероприятия участники смогут пройти вакцинацию от Covid-19. Кроме того, на площадке между ФОК и ареной стадиона будет работать мобильный флюорограф.