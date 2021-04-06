РИАМО - 6 апр. За 2020 году столицу посетило 13,6 млн туристов, что на 46% меньше, чем в прошлые годы, сообщила председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева.

«Москва может гордиться тем заделом, который был сделан до года пандемии. Благодаря этому, а также спросу не только международных туристов, но и внутренних туристов, нам удалось прийти к достаточно хорошим результатам. Особенно, если сравнивать аналогичные результаты крупных европейских столиц или других регионов нашей страны», – сказала Проничева.

Она добавила, что в прошлом году Москву посетило 13,6 млн туристов. Подобный показатель демонстрирует снижение турпотока на 46% по сравнению с остальными годами.

«Среднегодовая загрузка гостиниц в Москве составляла в прошлом году 38-44% в зависимости от категории», – отметила Проничева.

Она подчеркнула, что реализация программы по размещению медиков в гостиницах помогла стабилизировать ситуацию и особенно поддержать крупные отели.

За 2019 год вклад в экономику города благодаря туризму составил 1,73 млрд рублей. В 2020 году этот результат составил 567 млн рублей.

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