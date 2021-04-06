РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. В подмосковный Подольск приехал цирк-шапито «Джокер», представления пройдут с 9 по 18 апреля, сообщается в группе «Цирк-шапито «Джокер» в соцсети «ВКонтакте».

Возле Ледового дворца «Витязь» во вторник раскинул свой купол цирк-шапито «Джокер». Представления шоу-программы Super stars circus пройдут с 9 по 18 апреля. В программе световое шоу, зажигательная игра с хула-хупами, выступление человека-пластилина, эксцентрический жонгляж, бесстрашные акробаты, веселый клоун.

Зрители увидят также дрессированную африканскую львицу Афину, обезьянок-акробатов, самоедских лаек, померанских шпицев, королевских пуделей, очаровательного ламенка Пончика.

Продолжительность представления два часа с антрактом. Купол цирка отапливается.