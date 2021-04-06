РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже из торгового павильона, сообщается в группе «УМВД России по г.о.Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску обратилась индивидуальная предпринимательница с заявлением о том, что неизвестный, разбив стекло, проник в торговый павильон на улице Водопроводной, откуда похитил товары и денежные средства. Сумма материального ущерба составила более 11 тысяч рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее неоднократно судимый 40-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, который дал признательные показания. Похищенным имуществом он распорядился по своему усмотрению.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.