РИАМО - 6 апр. Москва наращивает туристические потоки и, несмотря на пандемию коронавируса, данная отрасль активно развивается, у столицы есть огромный потенциал в этом направлении, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Москва обладает колоссальным потенциалом для развития туристической отрасли. В столице есть и достопримечательности, и театры, и музеи, и парки, и сам центр города является замечательной туристической достопримечательностью. И все мы видели, насколько бурным был рост турпотока в Москву», – сказал Шапошников.

Он отметил, что большую роль в привлечении туристов сыграли органы исполнительной власти и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Туристы ехали смотреть на наш замечательный и прекрасный город. За это огромное спасибо органам исполнительной власти, мэру Москвы. За последние несколько лет и центр города, и районы поменяли свой облик. Они стали притягательными для иностранцев и туристов из регионов России», – отметил Шапошников.

Он подчеркнул, что, несмотря на негативную роль пандемии коронавируса, ситуация с туристической отраслью в городе постепенно улучшается.

Куда поехать на майские праздники 2021: 8 стран, где ждут российских туристов>>