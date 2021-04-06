РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Воспитанница теннисного центра «Подмосковье» городского округа Люберцы Дарья Зыкова стала победителем международного турнира среди юниорок, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

Международный турнир ITF World Tennis Tour Juniors TATAR CUP среди юниорок прошел на кортах Казанской академии тенниса. В финальной игре люберчанка, воспитанница теннисного центра «Подмосковье» Дарья Зыкова встретилась со своей соперницей Александрой Шубладзе. Матч продолжительностью 1 час 30 минут завершился со счетом 6:2, 6:2 в пользу Зыковой».

Также теннисистку и ее тренера Сергея Кощиенко поздравили с заслуженной победой и пожелали успехов в спортивной карьере.