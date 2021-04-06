РИАМО - 6 апр. Роскомнадзор потребовал у руководства компании Facebook Inc предоставить максимально полную информацию об утечке персональных данных (ПД) российских пользователей социальной сети, которая произошла ранее, сообщает Газета.ru.

Ранее СМИ сообщали, что в Cеть утекли уникальные идентификаторы пользователей Facebook, телефонные номера, имена и фамилии, местоположение, даты рождения и события из биографии, а также частично адреса электронной почты около 533 млн пользователей, в том числе около 10 млн учетных записей из России.

Россиянам напомнили, что при предоставлении персональных данных в интернете всегда существует риск их утечки. Их надежность зависит от добросовестности оператора услуг и законодательства страны.

По информации Роскомнадзора, в США, где находится компания Facebook, отсутствует общенациональная система защиты прав субъектов персональных данных. На законодательном уровне их защищают только в некоторых штатах.

В России же действует федеральный закон «О персональных данных» (№ 152-ФЗ). Согласно нему, все персональные данные россиян из интернета должны храниться на территории РФ. Такая мера повышает уровень защиты персональных данных граждан, а также значительно снизит риск утечки.

В марте 2021 года Роскомнадзор повторно направил требование, чтобы Facebook разместил базы с данными российских пользователей на территории РФ. В 2020 году компанию оштрафовали за это на 4 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП.

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