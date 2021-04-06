РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Рабочие приступили к демонтажу дощатого настила на фонтане в сквере Поколений в Подольске, в течение апреля они также снимут защитные конструкции на других объектах, сообщается в группе «Водоканал Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске в сквере Поколений силами МУП «Водоканал» начали демонтировать дощатый настил с фонтана. В течение апреля также будут сняты защитные пластиковые конструкции на фонтане «Первый бал Наташи Ростовой», а на светодинамическом фонтане около Дома культуры «Октябрь» — специальный настил, который защищал объект в зимний период.

Настил на фонтане в сквере Поколений установили прошлой осенью для обеспечения его сохранности. В октябре из многоструйного фонтана спустили воду. Детали, которые могли сломаться, сняли. Затем сверху фонтана установили дощатый настил.

МУП «Водоканал» обслуживает семь фонтанов в округе, в теплый сезон они будут работать каждый день с 8:00 до 23:00.