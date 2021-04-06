РИАМО - 6 апр. Правительство Москвы утвердило условия эмиссии облигационных займов. Привлеченные с помощью займов средства будут направлены на развитие городской инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин. Департамент финансов города вправе разместить два выпуска облигаций с постоянным купонным доходом. Размещение облигаций пройдет на Московской бирже в форме аукциона.

Общий объем выпуска №72 составит 70 млрд рублей: 70 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Облигации будут действовать с 27 апреля 2021 года до 22 апреля 2024 года. Размещение может производиться в течение всего срока обращения облигаций. Ставка купонного дохода составляет 6,55% годовых.

Общий объем выпуска №73 составит также 70 млрд рублей: 70 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Облигация будет действовать с 27 апреля 2021 года по 20 апреля 2026 года. Ее ставка составит 7,2% годовых.

Средства, привлеченные за счет размещения облигаций, правительство столицы планирует направить на финансирование важнейших городских инфраструктурных проектов.

По последним данным, госдолг столицы составляет 30 млрд рублей. Привлечение новых займов в запланированных объемах не нарушит устойчивость столичного бюджета.