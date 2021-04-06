РИАМО - 6 апр. Подмосковный Мининвест открывает конкурсный отбор на соискание премий губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.
Премии за коммерциализацию научных исследований и разработок в регионе выдаются второй год подряд.
Она выразила надежду, что и в этом году премии получат наиболее перспективные инновационные разработки с большим коммерческим потенциалом.
Премия присуждается за разработку и практическое внедрение научных и технологических достижений на коммерческих предприятиях.
Достижения соискателей должны соответствовать приоритетным для Московской области направлениям развития науки, технологий и техники, обладать новизной и быть достигнуты в период, не превышающий 5 лет до года выдвижения соискателя на соискание премии.
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