РИАМО - 6 апр. Подмосковный Мининвест открывает конкурсный отбор на соискание премий губернатора Московской области за коммерциализацию научных и научно-технических результатов, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Премии за коммерциализацию научных исследований и разработок в регионе выдаются второй год подряд.

«В прошлом году мы получили 14 заявок на участие. Победителями конкурса стали 10 компаний. Среди получателей были коллективы крупных научных центров, таких как ЦАГИ, инновационных компаний, таких как АНТРАКС, а также предприятий ОПК», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Она выразила надежду, что и в этом году премии получат наиболее перспективные инновационные разработки с большим коммерческим потенциалом.

Премия присуждается за разработку и практическое внедрение научных и технологических достижений на коммерческих предприятиях.

Достижения соискателей должны соответствовать приоритетным для Московской области направлениям развития науки, технологий и техники, обладать новизной и быть достигнуты в период, не превышающий 5 лет до года выдвижения соискателя на соискание премии.