РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Жителям подмосковного Красногорска 8 апреля расскажут о факторах, которые могут спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сообщили в пресс-службе Красногорской горбольницы №1.

Восьмого апреля в 12:00 в поликлинике Красногорский горбольницы №1 пройдет занятие для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Болезнь легче предупредить, чем лечить. Поэтому раннее выявление заболеваний поможет сохранить здоровье на долгие годы.

Хронические неинфекционные заболевания спровоцированы факторами риска: неправильное питание, вредные привычки в виде курения и употребления алкоголя, недостаток физической активности, лишний вес. Как следствие - слабость, утомляемость, одышка, ночное удушье, отеки и учащенное сердцебиение.

Все названные симптомы - основные признаки сердечной недостаточности - это состояние, когда сердце не обеспечивает органы и ткани организма достаточным количеством крови.

Как определить, что вы находитесь в группе риска сердечно-сосудистых заболеваний, и исключить развитие артериальной гипертензии, инфаркта миокарда, кардиомиопатии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, о факторах риска, которые поддаются коррекции, расскажут на занятии.

Также врачи поговорят о влиянии наследственности на развитие хронических неинфекционных заболеваний.

Занятие будет проводиться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм по предварительной записи по телефону: 8(917)584-92-99. Посещение занятия возможно только в средствах индивидуальной защиты.

Адрес поликлиники: Красногорск, улица Карбышева, 4.