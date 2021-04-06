РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. В отделении хирургии первой горбольницы подмосковного Красногорска 180 детей получили помощь урологов-андрологов в 2020 году, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В 2020 году в отделении детской хирургии Красногорской городской больницы №1 начали оказывать специализированную урологическую помощь детям. В прошлом году в отделении детской хирургии медицинскую помощь по профилю «урология-андрология» оказали 180 пациентам.

«В отделении детской хирургии Красногорской городской больницы №1 лечат детей, в том числе с урологическими проблемами, которых госпитализируют как экстренно, так и планово», – отметил заведующий отделением детской хирургии Красногорской ГБ №1 Анатолий Пуковский.

По его словам, в отделении работают врачи, имеющие образование по специальности «детская урология-андрология», установлено дополнительное медицинское оборудование для оказания медпомощи пациентам с врожденной патологией органов мочеполовой системы, а также специализированной урологической помощи.