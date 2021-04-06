РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. 11 жителей подмосковного Подольска попросили депутата Мособлдумы Павла Максимовича оказать материальную помощь в решении проблем со здоровьем, еще двое - в улучшении жилищных условий, сообщается в группе «Единая Россия» Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Павел Максимович провел очередной личный прием граждан совместно с депутатом горсовета, членом фракции «Единая Россия» Денисом Бесогоновым. К нему обратились 13 жителей округа.

11 обратившихся попросили оказать материальную помощь на приобретение необходимых лекарственных препаратов, медицинское обследование в связи с предстоящей операцией на сердце, глаза, протезирование. Еще два человека попросили улучшить жилищные условия и оказать содействия в выделении жилплощади.

В ходе приема региональный депутат разобрал проблемы жителей округа и разъяснил последовательность их решений. Всем обратившимся уделил внимание и оказал соответствующую помощь.

Личные приемы граждан проводят очно каждый первый и третий понедельник месяца по предварительной записи по телефонам: 8(496) 757-65-94 или 8 (903) 222-55-15.

Свои обращения граждане могут направлять также на электронную почту: m.pavel-podolsk@yandex.ru.