РИАМО - 6 апр. Фестиваль «Зарайская нива» пройдет 10 апреля, мероприятие приурочено к началу полевых работ в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«И не случайно он (фестиваль – ред.) проводится в Зарайске. Треть всего урожая зерновых, получаемых в регионе, выращивают и собирают именно в Зарайском городском округе. Здесь самые большие пахотные площади и одни из самых высоких показателей урожая в Подмосковье», - подчеркнул глава Минсельхозпрода региона Сергей Воскресенский.

Перед началом фестиваля пройдет круглый стол в администрации городского округа. На мероприятии Сергей Воскресенский планирует обсудить с аграриями - участниками встречи, вопросы организованного проведения полевых работ.

Затем на площади города министр поздравит всех с праздником, ставшим уже традиционным. Далее состоится осмотр выставки сельскохозяйственных машин и аграрной техники, которые работают сегодня на полях Подмосковья, определится их готовность к весенней посевной.

Фермерские хозяйства региона представят на фестивале свою продукцию, которую тут же можно будет продегустировать и приобрести.

Кроме того, на празднике будут работать анимационные площадки, пройдут культурно-массовые гулянья, концерты и мастер-классы ремесленников, планируется интерактивный зоопарк.

Посевная площадь увеличится в Подмосковье на 46,5 тыс га>>