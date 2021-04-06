РИАМО - 6 апр. Фестиваль «Зарайская нива» пройдет 10 апреля, мероприятие приурочено к началу полевых работ в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Перед началом фестиваля пройдет круглый стол в администрации городского округа. На мероприятии Сергей Воскресенский планирует обсудить с аграриями - участниками встречи, вопросы организованного проведения полевых работ.
Затем на площади города министр поздравит всех с праздником, ставшим уже традиционным. Далее состоится осмотр выставки сельскохозяйственных машин и аграрной техники, которые работают сегодня на полях Подмосковья, определится их готовность к весенней посевной.
Фермерские хозяйства региона представят на фестивале свою продукцию, которую тут же можно будет продегустировать и приобрести.
Кроме того, на празднике будут работать анимационные площадки, пройдут культурно-массовые гулянья, концерты и мастер-классы ремесленников, планируется интерактивный зоопарк.
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