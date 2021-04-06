РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. Второй муниципальный субботник в рамках месячника по благоустройству состоится в Котельниках 10 апреля, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Котельниках стартовал месячник по благоустройству. Начался он со смотра техники, которая будет работать в весеннее-летний период и заниматься уборкой улично-дорожной сети и общественных пространств. Смотр вместе с жителями посетил глава округа Сергей Жигалкин.

В этом году субботники проходят под девизом «Весна - время перемен». Первый на территории Котельников прошел 3 апреля. Следующий состоится 10 апреля.

Он пройдет по следующим адресам: микрорайон Силикат, дома №№22, 23, 24, 25; улица Кузьминская, дом №15; микрорайон Южный, дома №№4, 6; улица Строителей, дома №№1, 4; 2-й Покровский проезд, дома №№10, 12, 14 корпус 1 и корпус 2; улица Сосновая, дома №№1 корпус 3, 5; микрорайон Новые Котельники, дома №№2, 4; микрорайон Ковровый, дома №№24 (территория снесенных гаражей), 29, 30, 31.

Инвентарь можно будет взять на месте проведения субботника.

Всего в рамках месячника по благоустройству в Котельниках пройдут три муниципальных субботника, областной состоится 24 апреля.