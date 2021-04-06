РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 апр. Ученик 10-го класса из Подольска стал призером Всероссийской олимпиады школьников по физике, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Тюмени 4 апреля подвели итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. Данила Шашков, ученик 10-го класса лицея № 23 Подольска, показал высокие результаты и стал призером.

Ранее победителем Всероссийской олимпиады школьников по экономике стал ученик 9 класса лицея №23 Анатолий Невдашов, а ученик 11 класса школы №5 с углубленным изучением отдельных предметов Лев Сенников – призером олимпиады по французскому языку.