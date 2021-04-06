РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 6 апр. Около 80 человек доставили в отдел полиции Котельников в рамках мероприятия «Безопасная улица»,составили 21 административный протокол за нарушение миграционного законодательства, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во вторник Котельниках прошло мероприятие «Безопасная улица», в котором приняли участие сотрудники Котельниковского отдела полиции, ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» и управления государственного автодорожного надзора Московской области.

Целью данного мероприятия было пресечение нарушений иностранными гражданами законов РФ, а также выявление нарушений правил перевозки пассажиров водителями такси на территории округа.

В ходе рейда в отдел полиции доставили 78 человек, составили 21 административный протокол за нарушение миграционного законодательства РФ, проверили 61 водителя. Также за нарушение правил водителями такси было составлено 11 административных протоколов, эвакуировано 7 автотранспортных средств.