РИАМО - 6 апр. На территории Москвы и Подмосковья вечером во вторник наблюдается сильный ветер, который ослабеет ночью, сообщается на сайте «Метеовести».
В столице и области продолжается действовать «желтый» уровень погодной опасности. Его причиной стал порывистый ветер, скорость которого достигает 15-17 м/с.
По шкале Бофорта такой ветер относится к категории «крепкого» – он может ломать ветви деревьев и разрушать ветхие строения.
В ночные часы ветер ослабеет. Его скорость будет меняться в пределах 4-9 м/с, но уже завтра днем ветер вновь усилится, и в порывах будет достигать 10-15 м/с.
«Желтый» – это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
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