РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 6 апр. Новый маршрут, который соединит улицу Благовещенскую со станцией МЦД-2 Опалиха, запустят в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Подведение итогов конкурса на право осуществления перевозок по муниципальному маршруту №38к состоялось в управлении транспорта, связи и дорожной деятельности администрации Красногорска во вторник.

Новый автобусный маршрут внесен в реестр маршрутов регулярных перевозок. Он соединит улицы Благовещенская, Ткацкой Фабрики, Новая Лесная и Старая Лесная со станцией МЦД-2 Опалиха.

В конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту регулярных перевозок автотранспортом по нерегулируемым тарифам №38к «станция МЦД Опалиха – ул. Благовещенская» приняли участие 3 компании. По результатам конкурсных процедур победителем объявлена компания ООО «Кавз-2000».

Согласно условиям, запуск маршрута должен состояться не позднее 90 дней с момента подписания контракта. На линии будут курсировать 2 автобуса малого класса, планируется осуществлять 20 рейсов в день.

В случае увеличения пассажиропотока расписание будет скорректировано.