РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. 12 юных жительниц городского округа Люберцы поучаствуют в шоу-конкурсе «Девчушка Люберчаночка – 2021», сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Конкурсная шоу-программа «Девчушка Люберчаночка – 2021» состоится 10 апреля в 13:00 в Культурно-просветительском центре Люберецкого ДК по адресу: проспект Гагарина, дом № 19.

«В этом году в конкурсе участвуют 12 талантливых девочек в возрасте 5-7 лет. Тема шоу-программы - «Диснеевские принцессы». Каждая из участниц представит на суд жюри и зрителей наиболее полюбившуюся ей принцессу, ее манеру, костюм. Конкурсная программа состоит из четырех этапов: рассказ о себе, викторина, творческий номер, дефиле. Каждая из 12 принцесс получит свой титул и памятные подарки, сладкие угощения, букеты цветов, а победительница - ленту и корону», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что конкурс вырос из домашнего формата и приобрел статус окружного. Первая его шоу-программа состоялась в 2013 году и сразу полюбилась участницам, воспитателям детсадов и зрителям. За эти годы более 50 девочек приняли участие в конкурсе и поборолись за главный титул.

«Конкурсная шоу-программа «Девчушка Люберчаночка – 2021» состоится в преддверии Дня космонавтики. Для всех гостей праздника в фойе Культурно-просветительского центра будет организована выставка художественных работ участников студии ИЗО «Колорит», посвященная 60-летию первого полета человека в космос», - добавил Ружицкий.