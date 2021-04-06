РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 апр. Международный турнир по карате памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко пройдет в Люберцах 11 апреля, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«11 апреля в Люберцах состоится 13-й открытый международный турнир по карате памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко. Свое мастерство и силу духа продемонстрируют порядка 400 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, среди которых - победители и призеры престижных мировых чемпионатов», - сказал Ружицкий.
По его словам, городской округ Люберцы на турнире представят 50 спортсменов.
Соревнования пройдут во Дворце спорта «Триумф». Начало в 9:00.
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