«11 апреля в Люберцах состоится 13-й открытый международный турнир по карате памяти дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Виктора Горбатко. Свое мастерство и силу духа продемонстрируют порядка 400 спортсменов из России, Белоруссии, Армении, среди которых - победители и призеры престижных мировых чемпионатов», - сказал Ружицкий.